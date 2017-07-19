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Главная » Готовые курсы » Для новичков » Курс сустанон соло

Курс сустанон соло

Курс сустанон соло
Модель: сустанон + анастрозол + кломид
Наличие: Есть в наличии
Цена: 3940p. 3490p. Этот товар купили 3 чел в декабре
Количество:  
Доставка и оплатаКак покупать? Более 5000 отзывов!

Внимание! Подробная инструкция по применению курса Сустанон соло по дням - здесь

Состав курса:

Сустанон – это смесь разных видов тестостерона: пропионат, изокапроат, деканоат и фенилпропионат. Они всасываются в кровоток с разной скоростью. Сначала действует пропионат, потом фенилпропионат. После расщепляется изокапроат и деканоат.

Курс удобно применять, так как нет необходимости в частых инъекциях. Стероид помогает ускорить прирост мышечной массы, увеличить силовые показатели, выносливость.

Эффекты

Курс Сустанона соло обеспечивает прирост мышечной массы. Спортсмен может набрать до 6 кг, повысить силовые показатели. Происходит подавление катаболических процессов.

Стероид стимулирует кроветворение, повышает эритроцитарную массу крови. Улучшается выносливость организма, стимулируется либидо. При регулярном применении усиливается аппетит.

Анаболик повышает уверенность спортсменов в собственных силах, нацеливает на достижение наилучших результатов. Применение Сустанона соло позволяет надолго сохранить результат даже после отмены препарата. Максимального эффекта можно достичь, если интенсивно тренироваться и правильно питаться.

Схема применения, ПКТ

В среднем курс Сустанона длится от 6 до 8 недель. Если срок больше, рекомендуется включить гонадотропин. Дозировка препарата составляет от 250 до 500 мг. Новичкам рекомендуется использовать 1 ампулу в неделю. Опытные спортсмены применяют 2–4 ампулы.

Со второй недели назначаются ингибиторы ароматазы. Приём продолжается в течение 1–2 недель после завершения курса Сустанона. Спустя 3 недели после отмены начинается ПКТ для нормализации естественной выработки тестостерона. Показатель гормона придет в норму примерно через месяц после употребления Сустанона.

Послекурсовая терапия после Сустанона соло подразумевает применение Кломида, который нормализует синтез собственного тестостерона. Удаётся сохранить достигнутые результаты. Кломид используют через 3 недели после прекращения приёма стероида. В течение 20 суток ежедневно потребляется 1 таблетка. Восстанавливающий препарат благоприятно воздействует на организм спортсмена.

Побочные эффекты

Сустанон соло характеризуется эстрогеновой активностью. Спортсмен может столкнуться с появлением:

  • отеков;
  • гинекомастии
  • обнаружить излишнее накопление жира.

Возможно подавление природного гормонального фона.

Побочные эффекты устраняются антиэстрогенами. Рекомендуется использовать ингибиторы ароматазы.

Наиболее тяжёлым побочным действием Сустанона считается атрофия яичек. Для его предупреждения курс сокращают до 2 месяцев. При более длительном применении дополнительно вводится гонадотропин. Обязательно принимаются антиэстрогены.

Где купить Сустанон соло

Курс Сустанона лучше заказывать у проверенного дилера, так как найти препарат в аптеках сложно. Отправляем стероиды по Москве, всей России и СНГ в течение 3-6 дней.

Оплатить заказ можно через терминал, электронные кошельки (Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney), банковскую карту. Принимается криптовалюта.

 

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Социальные комментарии Cackle
Serg Misanthrope
0
19 июля 2017 в 15:42:35  #
Заказывал этот курс, всё пришло, буду пробовать
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Serg Misanthrope
0
19 июля 2017 в 12:09:43  #
Можно ли на курсе параллельно пить креатин?
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Вася Петрович
0
16 июля 2017 в 07:33:41  #
Как выщитывать эти 1 мл? Как узнать сколько в шприц заливать?
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Юрий
0
14 июля 2017 в 10:32:04  #
Добрый день ! Мне 36, рост 180 вес 84, стаж тренировок 7 лет. Задача была набрать 3-5 кг. Пошла 4-я неделя курса, результат + 1 кг в собственном весе, силовые совсем незначительно подросли. Анализы перед курсом были в норме. Есть ли смысл продолжать курс ? Результата практически нет, тренировки три раза в неделю чуть больше часа, питание 5-6 раз в день, за все 7 лет пробовал курс Туринабол соло потом был Фенил Пропионат соло, потом опять Туринабол соло и сейчас Сустанон соло, так вот от Туринабола всегда были результаты +3-4 кг и ощущения были что мышцы плотные, надутые. Эфиры же Тестостерона практически не ощущаются, Фенил Пропионат я вообще ни как не почувствовал. Промежутки между курсами были где то год. Лежит курс Данабол-Станозолол, брал у вас, есть ли смысл его пробовать ? Или может быть можно добавить ети препараты к этому курсу? 4 й укол был два дня назад. Спасибо за ранее )
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Андрей Андреев
0
20 июня 2017 в 20:08:13  #
Здравствуйте, проверил в реестре код ампулы суста, написано что фейк, что я не правильно сделал?
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Шамиль Ахметьянов
0
06 июня 2017 в 19:18:41  #
Подскажите пожалуйста! Хочу заказать курс сустанон соло, но почитав отзывы об анастрозоле очко жим-жим))От него то панос , то золотуха)) А есть аналог без этих побочек? Может кабергалин? Заранее спасибо!)
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Шамиль Ахметьянов
0
05 июня 2017 в 18:13:47  #
Подскажите пожалуйста! У меня обнаружили грыжу пищевода и врач сказал, что с тренажёркой надо завязать((( Может есть вариант не завязывать?
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Шамиль Ахметьянов
0
05 июня 2017 в 16:31:13  #
Подскажите пожалуйста! Хочу заказать курс сустанон соло, но почитав отзывы об анастрозоле очко жим-жим))От него то панос , то золотуха)) А есть аналог без этих побочек? Может кабергалин? Заранее спасибо!)
Ответить
 
Печенка
0
03 июня 2017 в 01:35:08  #
Закончил это курс вторым (первый туринабол, отзыв в соответ. ветке). Препарат почувствовал на 3 день. Наибольший прирост силы и веса наблюдал в 1-ую и 4-ую недели. Боли от инъекций не было, никаких шишек не образовывалось (делал уколы так, как советует Помощник). Побочек именно от суста не наблюдал, но после подключения анастразола развилась индивидуальная реакция - дисбактериоз (диарея, вздутие живота и т.д.). Отключил его по окончании 4-ой недели. Всё нормализовалось. Теперь ИА буду принимать только по анализам на эстро.
Возраст 33 рост 180, результаты было (с учётом отката от предыдущего курса) - стало: вес 108-114 кг, бицепс 46-47,5 см., объём грудной клетки 131-135 см, талия не увеличилась, жим лёжа 170-185 кг., также хорошо подтянулись и другие базовые упражнения приблизительно +10 кг., стал более уверенно приседать, сама конституция тела стала более форменной и плотной. Теперь неудобно спать на боку, т.к. грудные и мышцы плеча сильно давят на шею!))
В целом курс зашёл на 5 +, как и предыдущий, но суст - более тонко и качественно, на мой взгляд, воздействует на организм
Есть два вопроса к Помощнику.
1. Дальнейшая цель набрать ещё силы и прибавить именно в плотности, эстетика и рельеф не интересуют. Выбрал Ваш курс стан-суст, подойдёт ли он с учётом описанных мной обстоятельств или соит обратить внимание, скажем, на анапалон-суст?
2. В данный курс включён анастразол, на который у меня почему-то организм даёт негативную реакцию. С учётом Вашей практики имеет ли смысл заменить его на другой аналог, или же всё-таки попробовать принимать анастразол "с головой", т.е. строго по анализам, что даст возможность корректно определить минимальную дозировку, на которую не будет такой реакции у организма?
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Том
0
02 июня 2017 в 21:05:13  #
Помощник, скажи когда можно начать новый курс?
Посоветуй курс на второй раз, что-нибудь посильнее, чтобы только водой не залило и масса сухая была.
А еще, что можно проставить или пропить между курсами?
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