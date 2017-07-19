Курс сустанон соло

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Состав курса:
Сустанон – это смесь разных видов тестостерона: пропионат, изокапроат, деканоат и фенилпропионат. Они всасываются в кровоток с разной скоростью. Сначала действует пропионат, потом фенилпропионат. После расщепляется изокапроат и деканоат.
Курс удобно применять, так как нет необходимости в частых инъекциях. Стероид помогает ускорить прирост мышечной массы, увеличить силовые показатели, выносливость.
Курс Сустанона соло обеспечивает прирост мышечной массы. Спортсмен может набрать до 6 кг, повысить силовые показатели. Происходит подавление катаболических процессов.
Стероид стимулирует кроветворение, повышает эритроцитарную массу крови. Улучшается выносливость организма, стимулируется либидо. При регулярном применении усиливается аппетит.
Анаболик повышает уверенность спортсменов в собственных силах, нацеливает на достижение наилучших результатов. Применение Сустанона соло позволяет надолго сохранить результат даже после отмены препарата. Максимального эффекта можно достичь, если интенсивно тренироваться и правильно питаться.
В среднем курс Сустанона длится от 6 до 8 недель. Если срок больше, рекомендуется включить гонадотропин. Дозировка препарата составляет от 250 до 500 мг. Новичкам рекомендуется использовать 1 ампулу в неделю. Опытные спортсмены применяют 2–4 ампулы.
Со второй недели назначаются ингибиторы ароматазы. Приём продолжается в течение 1–2 недель после завершения курса Сустанона. Спустя 3 недели после отмены начинается ПКТ для нормализации естественной выработки тестостерона. Показатель гормона придет в норму примерно через месяц после употребления Сустанона.
Послекурсовая терапия после Сустанона соло подразумевает применение Кломида, который нормализует синтез собственного тестостерона. Удаётся сохранить достигнутые результаты. Кломид используют через 3 недели после прекращения приёма стероида. В течение 20 суток ежедневно потребляется 1 таблетка. Восстанавливающий препарат благоприятно воздействует на организм спортсмена.
Сустанон соло характеризуется эстрогеновой активностью. Спортсмен может столкнуться с появлением:
Возможно подавление природного гормонального фона.
Побочные эффекты устраняются антиэстрогенами. Рекомендуется использовать ингибиторы ароматазы.
Наиболее тяжёлым побочным действием Сустанона считается атрофия яичек. Для его предупреждения курс сокращают до 2 месяцев. При более длительном применении дополнительно вводится гонадотропин. Обязательно принимаются антиэстрогены.
Курс Сустанона лучше заказывать у проверенного дилера, так как найти препарат в аптеках сложно. Отправляем стероиды по Москве, всей России и СНГ в течение 3-6 дней.
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