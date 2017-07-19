Курс сустанон соло

Внимание! Подробная инструкция по применению курса Сустанон соло по дням - здесь

Состав курса:

Сустанон Ecopharm (действующее вещество сустанон) - 1 флакон

Анастрозол Ecopharm (действующее вещество анастрозол) - 1 банка

Гонадотропин Magnyl - упаковка 5000 единиц

Кломид Ecopharm (действующее вещество кломифен цитрат) - 4 банки

Сустанон – это смесь разных видов тестостерона: пропионат, изокапроат, деканоат и фенилпропионат. Они всасываются в кровоток с разной скоростью. Сначала действует пропионат, потом фенилпропионат. После расщепляется изокапроат и деканоат.

Курс удобно применять, так как нет необходимости в частых инъекциях. Стероид помогает ускорить прирост мышечной массы, увеличить силовые показатели, выносливость.

Эффекты

Курс Сустанона соло обеспечивает прирост мышечной массы. Спортсмен может набрать до 6 кг, повысить силовые показатели. Происходит подавление катаболических процессов.

Стероид стимулирует кроветворение, повышает эритроцитарную массу крови. Улучшается выносливость организма, стимулируется либидо. При регулярном применении усиливается аппетит.

Анаболик повышает уверенность спортсменов в собственных силах, нацеливает на достижение наилучших результатов. Применение Сустанона соло позволяет надолго сохранить результат даже после отмены препарата. Максимального эффекта можно достичь, если интенсивно тренироваться и правильно питаться.

Схема применения, ПКТ

В среднем курс Сустанона длится от 6 до 8 недель. Если срок больше, рекомендуется включить гонадотропин. Дозировка препарата составляет от 250 до 500 мг. Новичкам рекомендуется использовать 1 ампулу в неделю. Опытные спортсмены применяют 2–4 ампулы.

Со второй недели назначаются ингибиторы ароматазы. Приём продолжается в течение 1–2 недель после завершения курса Сустанона. Спустя 3 недели после отмены начинается ПКТ для нормализации естественной выработки тестостерона. Показатель гормона придет в норму примерно через месяц после употребления Сустанона.

Послекурсовая терапия после Сустанона соло подразумевает применение Кломида, который нормализует синтез собственного тестостерона. Удаётся сохранить достигнутые результаты. Кломид используют через 3 недели после прекращения приёма стероида. В течение 20 суток ежедневно потребляется 1 таблетка. Восстанавливающий препарат благоприятно воздействует на организм спортсмена.

Побочные эффекты

Сустанон соло характеризуется эстрогеновой активностью. Спортсмен может столкнуться с появлением:

отеков;

гинекомастии

обнаружить излишнее накопление жира.

Возможно подавление природного гормонального фона.

Побочные эффекты устраняются антиэстрогенами. Рекомендуется использовать ингибиторы ароматазы.

Наиболее тяжёлым побочным действием Сустанона считается атрофия яичек. Для его предупреждения курс сокращают до 2 месяцев. При более длительном применении дополнительно вводится гонадотропин. Обязательно принимаются антиэстрогены.

Где купить Сустанон соло

Курс Сустанона лучше заказывать у проверенного дилера, так как найти препарат в аптеках сложно. Отправляем стероиды по Москве, всей России и СНГ в течение 3-6 дней.

Оплатить заказ можно через терминал, электронные кошельки (Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney), банковскую карту. Принимается криптовалюта.